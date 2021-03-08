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Siyaset Dış kredi onayını verdi! CHP'li Tunç Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Siyaset

Dış kredi onayını verdi! CHP'li Tunç Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, garantisiz dış kredi kullanma izninin bir yıl daha uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:17:00 - 2021-03-08 20:21:40
Dış kredi onayını verdi! CHP'li Tunç Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dış kredi kullanımı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Belediye'den yapılan açıklamada, 1 milyar 70 milyon euro bütçeli Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Dış kredi izni 1 yıl uzatıldı

Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon euroluk kaynağın ön onayının alındığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da başvuru yapılarak Hazine garantisiz dış kredi kullanma izninin süresinin uzatılmasının talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden, 'sürenin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısı' Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştı." denildi.

Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir’e yaptığı ziyarette konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini söyledi.

Bu görüşme sonrası iznin çıktığına dikkat çeken Soyer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." dedi.

İnşaat en geç kasımda başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Üçyol-Buca Metro Hattı’nın yapım ihalesi ilanı, 13 Şubat itibarıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tedarik Portalı’nda ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayınlanarak duyuruldu.

Projenin inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor.

Kredi açıklaması

Kredi alımıyla ilgili açıklamanın devamında şöyle denildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019’da, Hazine garantisi olmaksızın 80 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon euroya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi.

Böylece Hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon euroyu buldu. EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, 6 aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor."

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