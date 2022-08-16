"Dış ilişkilerinizi düzeltin" diye kıyamet kopartanlara bak sen! Murat Yetkin'den akıllara zarar bin Selman- Esad çıkışı

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Yabancı ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesi için sabah akşam kıyamet kopartanlar bu sefer de ilişkiler düzelince öne sürdükleri gerekçelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor

Murat Yetkin, bugünkü köşe yazısında, "Ekonomik kriz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürten kişi ilan ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile barışmaya zorladı mı?" diye sorduktan sonra, ekonomik kriz çığırtkanlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Siz parası olsa da olmasa da hedef alacağız deyinsene!

Muhammed bin Selman ile ilişkilerinin "ekonomik kriz" sebebi ile düzeltildiğini öne süren Yetkin, "Ne ilgisi olduğunu sormayın lütfen. O kucaklaşmalar olmasaydı AK Partililer bugün 2023 seçimlerini kazanma hesaplarına dahil ettikleri 55 milyar dolar dış kaynak için kime güveneceklerdi? O 55 milyar hesabının 20 milyarını Suudi Arabistan’dan, 10 milyarını da BAE kaynaklı diye bekliyorlar." dedi.

Yetkin daha sonra Esad'ı gündeme getirerek, "Şimdi tekrar sorayım: ekonomik kriz Erdoğan’ı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile barışmaya da zorlar mı?" dedikten sonra, şu hezeyanını aktardı:

"Hayır, çünkü Suriye’nin parası yok" demeden önce iyi düşünün. Kiminin parası, kiminin duası demişler. Erdoğan önüne gelen raporlardan görüyor ki seçmenin en büyük numaralı şikâyeti hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ama ikinci sırada Suriyeli (ve artık diğer) göçmenler var. Onun en kısa yolu Şam’dan geçiyor.