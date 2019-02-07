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Diş hekimliği fakültelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi

07 Şubat 2019 Perşembe 09:04
Diş hekimliği fakültelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi

ANKARA (AA) - Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18 Ocak 2019'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.

Vadenin tekabül ettiği aya göre uygulanacak iskonto oranları şöyle:

Vadenin tekabül ettiği ayİskonto oranları
Tıbbi malzeme alımlarıİlaç alımları
Aralık 2015 ve öncesi 00
Ocak 2016 0,50
Şubat 2016 10
Mart 2016 1,50
Nisan 2016 20
Mayıs 2016 2,50
Haziran 2016 30
Temmuz 2016 3,50
Ağustos 2016 40
Eylül 2016 4,50
Ekim 2016 50
Kasım 2016 5,50
Aralık 2016 60
Ocak 2017 6,750,375
Şubat 2017 7,50,75
Mart 2017 8,251,125
Nisan 2017 91,5
Mayıs 2017 9,751,875
Haziran 2017 10,52,25
Temmuz 2017 11,252,625
Ağustos 2017 123
Eylül 2017 12,753,375
Ekim 2017 13,53,75
Kasım 2017 14,254,125
Aralık 2017 154,5
Ocak 2018 164,875
Şubat 2018 175,25
Mart 2018 185,625
Nisan 2018 196
Mayıs 2018 206,375
Haziran 2018 216,75
Temmuz 2018 227,125
Ağustos 2018 237,5
Eylül 2018 247,875
Ekim 2018 258,25
Kasım 2018 268,625
Aralık 2018 279
Ocak 2019 279

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:04
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. diş hekimliği fakülteleri
  3. iskonto
  4. Resmi Gazete

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