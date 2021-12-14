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Yerel Diş hekimi koronavirüse yenildi
Yerel

Diş hekimi koronavirüse yenildi

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli 47 yaşındaki diş hekimi Veysel Erdem Uzun corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli, 3 çocuk babası Uzun için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 14:13:00 -
Diş hekimi koronavirüse yenildi

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli Veysel Erdem Uzun, yaklaşık 1 ay önce corona virüs teşhisi konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Veysel Erdem Uzun, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli, 3 çocuk babası Uzun için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi. Meslektaşları ve sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşarken, dualar okunarak cenaze namazı kılındı.

Uzun’un cenazesi daha sonra İstanbul’a götürüldü. Uzunun cenazesi bugün İstanbul Seyrantepe Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. DHA

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Yorumlar

ısparta

aşı yaptırmamış olsaydı haberde yer alırdı yer almadığına gòre aşı yaptıranlarda öbür aleme terhis oldu.
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Tâziye dileği

Allah Rahmet eylesin. Âilesine sabrı cemil ihsan eylesin, Ruhsatsız RNA A$ılar korumuyor, her dâim a$ılı a$ısız tüm insanları Rabbim korusun. Âmin.
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