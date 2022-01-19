Diş hassasiyeti neden olur? Soğukta sızlayan dişlerin nedenleri

Diş hassasiyeti, dentin hassasiyeti veya kök hassasiyeti için kullanılan genel bir terimdir. Sıcak, soğuk, tatlı, ekşi veya çok fazla asitli yiyecek ve içecekler; soğuk hava şartları dişlerinizin ağrımasına ya da hassaslaşmasına neden oluyorsa; dişleriniz hassas demektir.

Diş hassasiyeti neden olur

Diş hassasiyetinin nedeni kişiden kişiye değişse de, hemen hemen her zaman aşınmış diş minesi nedeniyle açığa çıkan dentin yüzeyi bu duruma sebep olur. Diş minesi, dişlerinizin iç tabakasını (dentin) koruyan katmandır. Diş minesi aşındığında, hassas dişleri sıcak ve soğuktan koruyacak hiçbir şey kalmaz. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş minesinin kaybedilme sebeplerini ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı.

1. Yanlış fırçalama veya sert fırçalama

Çok sert bir diş fırçası kullanmak dişlerinize gereksiz baskı uygulayabilir. Çok kuvvetli fırçalamak diş minesini aşındırabilir ve dentini açıkta bırakabilir. Orta sert diş fırçasıyla dairesel hareketler yaparak ve çok baskı uygulamadan dişlerinizi fırçalamak aşınmayı azaltacaktır.

2. Diş plağı birikmesi ve diş çürümesi

Dişlerinizi düzenli ve doğru bir yöntemle temizlemezseniz dişlerdeki plağı etkili bir şekilde temizlemezseniz, sertleşerek tartar oluşturabilir ve diş çürümesine katkıda bulunarak dentini daha fazla açığa çıkarabilir. Günde iki kez fırçalamak, günde bir kez diş ipi kullanmak ve düzenli diş temizliği için diş hekiminizi ziyaret etmek çok önemlidir.

3. Diş gıcırdatma

Diş gıcırdatma nedeniyle oluşan sürtünme, minenizi aşındırabilir ve basınç, daha sonra bakteri ve enfeksiyonları çekebilecek çatlaklara neden olabilir. Ortaya çıkan çatlakları ve dentin yüzeyini kapatacak nitelikte diş macunu kullanmak ağrınızı ve sızlamanızı ortadan kaldırabilir.

4. Diş eti Hastalığı:

Tartar oluşumu dişlerinize ve diş etlerinize zarar verir. Zamanla diş etleriniz iltihaplanabilir ve enfekte olabilir, sonunda diş etleriniz çekilebilir. Açığa çıkan kök yüzeyi korumasızdır ve soğuk havada nefes alış verişimizden ve farklı sıcaklıklardaki yiyecek ve içeceklerden etkilenebilir. Eğer açığa çıkan kök yüzeyi çok büyük değilse bu yüzey dolgu ile kaplanabilir. Ancak daha büyük yüzeyler açığa çıkmışsa porselen diş ile korunmaya alınabilir.

Diş eti çekilmesi neden olur?

Diş eti çekilmesi, dişleri saran diş eti dokusunun dişi veya diş kökünü açığa çıkartarak geri çekilmesidir. Diş eti çekilmesi sonucunda dişler ve diş eti çizgisi arasında "cepler" veya boşluklar oluşur. Bu boşluklara, hastalığa neden olabilecek bakteriler kolayca birikebilir.

Diş eti çekilmesine neden olan hastalıklar?

Diş eti çekilmesi (periodontitis), solunum hastalığı, romatoid artrit, koroner arter hastalığı ve diyabette kan şekerini kontrol eden problemler ile bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir.

Bu kış dişlerinizi nasıl sağlıklı tutarsınız?

Diş hassasiyetini azaltmak ve gülüşünüzü sağlıklı tutmak için düzenli kontrol ve diş taşı temizliği için diş hekiminizi ziyaretlerinizi ihmal etmeyin. Dişlerinizde sızlamaya karşı hassasiyet giderici diş macunu kullanabilirsiniz. Gece dişlerinizi gıcırdatıyorsanız gece plağı ile uyuyun.