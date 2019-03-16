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"Dış finansman açığı 10,8 milyar dolar azaltıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sadece Ocak ve Şubat 2019’da ülkenin dış ticaret açığını 10,8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye’nin dış finansman açığını 2 ayda 2018’e göre 10,8 milyar dolar azalttıklarını belirtti.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:54
"Dış finansman açığı 10,8 milyar dolar azaltıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sadece Ocak ve Şubat 2019’da ülkenin dış ticaret açığını 10,8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye’nin dış finansman açığını 2 ayda 2018’e göre 10,8 milyar dolar azalttıklarını belirterek "Bu rakamla sadece dış finansman ihtiyacını azaltmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de olumlu katkı veriyoruz” dedi.

 

Eskişehir ziyaretini sürdüren Bakan Pekcan, Eskişehir Şoförler ve Otomobiller Odasında gerçekleştirilen esnaf buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pekcan, esnaflara verilen kredilerden bahsederek, “Öncelikle esnafımıza faizsiz kredi kullanma imkânı tanınmıştır. 11 bin liraya kadar ticaretlerinin vergiden muaf olması sağlanmıştır. Esnafımıza 1 yıla kadar vadelerinde yüzde 4, bir yıldan daha fazla kredilerinde de yüzde 5 kredi faizi hala uygulanmaktadır. Bunların dışında esnafımız ile ilgili taşınmaz malların teminat gösterilmesi dışında, taşınır mallarını da teminat göstererek kredi kullanma imkânı getirilmiştir ki bu taşınırların teminat gösterilmesi ile kullanılan kredi oranlarında çok ciddi artışlar olmuştur” şeklinde konuştu.



“Ocak ve şubat ayında dış finansman açığını 2018’e göre 10,8 milyar dolar azaltmış bulunuyoruz”

 

2019 yılının ocak ve şubat aylarında dış finansman açığını azalttıklarını ifade eden Bakan Pekcan, “Bakanlık olarak biliyorsunuz ihracata çok önem veriyoruz. Sadece ihracatın artmasına değil, dış ticaret açığımızın azalmasına da önem veriyoruz. Dış ticaret açığımızın azalması ile Türkiye’nin dış finansman açığının azalmasına hizmet ediyoruz. Biz 2018 yılında 168 milyar dolar bir ihracat rakamına ulaştık. Bu cumhuriyet tarihi rekoruydu. 2019 yılının ilk iki ayında da çok şükür iyi gidiyoruz üstelik dünya ekonomisi küçülürken. Dünyadaki küresel ticaret de küçülürken bunu yapmayı başarmış bulunmaktayız. Ben buradan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sizlerle el birliği ile gönül birliği ile sorunları beraber çözerek bunları daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Sadece Ocak ve Şubat 2019’da biz dış ticaret açığımızı 10,8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye’nin dış finansman açığını 2 ayda 2018’e göre 10,8 milyar dolar azaltmış bulunuyoruz. Bu rakamla sadece dış finansman ihtiyacını azaltmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de olumlu katkı veriyoruz” diye belirtti.



“Türkiye ekonomisinin değerlendirirken bunu dünyadan bağımsız değerlendirmeyin”

 

Son olarak Avrupa ülkelerindeki büyümelerin düştüğünü belirten Ticaret Bakanı Pekcan, “Dış ticaretin milli gelire oranı ilk defa yüzde 50’ye ulaştı. Hal bu ki kürese ekonomide dış ticaretin milli gelire oranı doksanlarda yüzde 38’lerde, küresel ekonominin tavan yaptığı 2008’de yüzde 61, ama 2018’de yüzde 58. Yani küresel ticaretin, küresel ekonomideki payı azalıyor. IMF’ye göre küresel büyüme yüzde 4’ten 3,7’ye sonrada 3,5’e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre ticaretin artışı yüzde 3,9’dan 3,7’ye revize edildi ve ocak ayı ön verilerine göre de bunu tekrar revize edebiliriz dedi 19 Şubat’ta. Avrupa Birliği’nin büyümesi, yüzde 2’den 1,6’ya düştü. Almanya’nın büyümesi 1,3’e, en çok ihracatı yaptığımız Almanya’nın aralık ayı ihracatı yüzde 4,7 düştü, ikinci en büyük ihracatı yaptığımız İngiltere’nin Aralık 2018 ihracatı yüzde 4,2 düştü. Lütfen bizim yaptıklarımızı, hükumetin yaptıklarını, Türkiye ekonomisinin değerlendirirken bunu dünyadan bağımsız değerlendirmeyin” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:54
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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