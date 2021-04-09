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Oruç Diş eti kanaması orucu bozar mı?
Oruç

Diş eti kanaması orucu bozar mı?

Ramazan ayı yaklaşıyor. 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruç ibadeti ile ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Peki diş kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken diş kanaması olursa oruç bozulur mu? Ne yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 21:05:00 -
Diş eti kanaması orucu bozar mı?

Oruç tutma sırasında nelerin haram ya da oruç bozucu olduğu, nelerin orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Diş kanaması durumu da bu konuda merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Diyanet'in "diş eti kanaması orucu bozar mı? sorusuna yanıtı...

Diş eti kanaması orucu bozar mı?

Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Oruç tutarken kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de diş kanamasının orucu bozup bozmayacağıdır. Kadın ya da erkek herkes tarafından cevabı pek bilinmeyen bu sorunun sebebi, diş kanaması sırasında kanın tükürülmesi ya da kazara yutulması ihtimallerinin orucu bozabileceği düşüncesindendir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuya ilişkin yanıtı şöyledir:

"Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173)."

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