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Diş eti iltihabını tedavi etmenin yolları

Kendini kanama ve şişlik ile gösteren ve diş etlerinin diplerinde oluşan iltihap canınızı acıtıyor olabilir.Bu sorunu birkaç yöntemle aşmanız mümkün.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
Diş eti iltihabını tedavi etmenin yolları

Diş etindeki iltihap; kanama, şişlik, yaralanma şekline benzeyen çöküntüler olarak kendini gösterir. Dişlerinizi fırçaladığınızda sürekli kanama şikayetiniz varsai ilerleyen süreçlerde iltihaplanma yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi, diş etinizin bir kısmının devamlı açık yaralı, tahriş olmuş ve hassaslığından kaynaklanır. 

Diş etinizin rengi değişmeye başladığında, en kısa süre içerisinde bir doktora başvurmalısınız.

Bu sorunlarla karşılaşmamak ve karşılaştığınızda çözüme kavuşturmak için yapmanız gereken birkaç yol izleyebilirsiniz.

Diş eti iltihabını tedavi etmenin yolları

Diş eti iltihabını tedavi etmenin yolları

  • Dişleriniz kanasa dahi, fırçalamaya ve temizlemeye özen gösterin.
  • Sütün içerisinde inciri kaynatın ve bu inciri dişlerinize sürün. Bu işlemi günde birkaç kere yaparak, doğal bir şekilde iltihaptan arınabilir, şişliğinizden kurtulabilirsiniz.
  • Her gece yatmadan önce, bakteri oluşumunu engellemek ve şişliğin inmesini sağlamak için, ılık su içerisine tuz koyarak gargara yapın. Diş etlerinize geldiğinden emin olun.
  • Soyulmamış elma tüketmeye çalışın. Elma diş ve diş eti sağlığı açısından çok büyük etkilere sahip olan bir meyvedir. Diş etlerinin sıkılaşması, dayanıklı hale gelmesi ve tabakasını korumasını sağlayacaktır.
  • Aynı miktarlarda kuru nane, anason, biberiyeyi kaynatarak yaptığınız çay ile ağzınızı her gün 6-7 kere gargara yaparak büyük iltihaplardan kurtulabilirsiniz.
  • Her gün şekersiz kekik ya da adaçayı tüketin. Mikropların kırılmasına sebebiyet veren bu çaylar, şişlikteki ağrıyı da söküp almaya yardım eder.
  • Böğürtlen ve böğürtlen suyunu tüketmek, diş etinize destek sağlayacaktır.
  • Doğal çilek suyu tüketimini artırın.
  • Aloevera jeli ile dişlerinize ve diş etlerinize masaj yapın.
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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
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  2. diş eti
  3. Diş eti kanaması
  4. iltihap
  5. Diş eti iltihabı

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