Diş çürümesini nasıl önlersiniz?



Yiyecek artıkları en çok dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girintilerde ve dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde biriktiği için, diş fırçaları küçük başlı seçilmelidir. Dişlerin iç yüzeyleri, dış yüzeyleri, çiğneyici yüzeyleri ve dilin üstü fırçalanmalı ve ara yüzlerde diş ipliği kullanılmalıdır.



Fırçalar, orta derecede sert ya da yumuşak olmalı sert fırçalardan kaçınılmalıdır.

Asla başkasının diş fırçası kullanılmamalıdır.

Şekerli yiyecekleri ana öğünlerde yemeye gayret etmek de diğer bir önlemdir.

Ayrıca sıcak ve soğuğa duyarlı dişler ya da ağrılı dişlerde veya tebeşirimsi renkte olan başlangıç çürükleri, kahverengi renklemeler ve oyuklar gibi durumlarda vakit geçirilmeden hekime başvurulması tedavinin şeklini değiştirecek ve zorluğunu azaltacaktır.

'N'apsam boş!' demeyiniz..

Diş fırçalama sürenizi çok kısa tutuyor olabilirsiniz. Normalde fırçalama süresi 3 dakikadır. Pek çok kişi bu sü­reyi azami 40 saniye kullanır. Bu sürede de genellikle ön dişler ve dişlerin görünen yüzeyleri fırçalanır. Ancak dişlerimizin dilimize ve damağımıza bakan yüzleri ile çiğneme yaptığımız yüzeyleri bu süreden nasibini alamaz. Oysa buralar da dişlerimizi bitirici bakteri plakların tutunmasına elverişli yerlerdir. Sabırlı olun. Dişler sizi bırakıp gitmeden siz onlara karşı bakımda sabırlı ve titiz olmalısınız.

Sert fırça hatalı seçimdir

Daha temiz olacağına inandığınız için dişlerinizi sert fırçayla da fırçalıyor olabilirsiniz. Sert fırça dişlerinize ve diş etlerinize eziyet etmekten başka bir şey değildir.Sert fırça dişinize her gün bir tokat atar, dişeti bu travma karşısında geri çekilir, diş kökleri açığa çıkar. Mine tabakası da aşınır. Fırça sert olduğu için girintili çıkıntılı yerlerin temizliğinde gerekli esnekliği gösteremez ve bura­larda da çürükler oluşur.

Diş ipi kullanmalısınız

Dişlerinizi yumuşak bir fırçayla 3 dakika fırçalıyorsa­nız ve yine de çürükleriniz varsa, diş ipi ya da özel diş kürdanı kullanmıyorsunuz demektir. Dişlerinizin ara yüzü yeterince temizlenmediği için minik ara yüz çürükleri ile bu ihmalin cezasını çekersiniz.

Sevgili okurlar, fazla kilolardan iğne ve ilaçla değil; az kalori, çok hareketle kurtulabilirsiniz. Dişlerim çürümesin, diş etlerim kanamasın, ağzım kokmasın istiyorsanız, vitaminden, gargaradan, antibiyotikten medet ummayın.

Yapacağınız tek şey; diş plağını dişlerin üzerinden meka­nik olarak zamanında kaldırmanızdır.

Önce bu konuda an­laşalım. Merak etmeyin, bütün bilim adamları o mucizevi şeylerin peşinde koşuyor. Ama henüz bizim neslimize ye­tişecek bir buluş görünmüyor.

Diş ve diş etlerimizdeki hastalıkların sebebii yüzde 90 oranında mikrobiyal dental plaktır.

Mikrobiyal dental plak, mikroplar ve gıda artıkları­nın dişlerimiz üzerinde birikmesiyle oluşan ince bir tabakadır.

Bu plak, çürüklere ve diş eti hastalıklarına sebep ol­maması için, en geç 24 saat içerisinde diş yüzeyinden fırça yardımıyla, ara yüzlerden de diş ipi ile uzaklaştırılmalıdır.

En geç 24 saat içinde uzaklaştırılmazlarsa, oluşan bakteriler dişe ve dişetine zarar verecek boyuta ulaşır.

Bakteriler dişe yapışkan oldukları için suyla çalkalamakla dişten uzaklaşmazlar. Ancak etkili bir fırçalama ile ondan kurtulabi­lirsiniz.

Bunlar da masum değil

Diş sıkmaya karşı kullanılan plastik plaklar dişi koruyor ama çenede ağrı yapıyor. Diş sıkma yüzünden diş kayıpları toplumumuzda yüzde 50-60 oranında görülmeye başladı.

Hangi diş hekimine 'Diş sıkma problemim var' dense teşhis, tedavi yapılmadan ölçü alınıp diş plağı veriliyor.

Gece plakları o kadar da masum değiller. Geceleri yatarken diş sıkma problemi olanların yüzde 50'si şeffaf plaklar kullanıyor. Bunlar sert, yumuşak olabiliyor. 1,2,3 milimetre kalınlıkta olabiliyor. Hastanın ölçüsü alındıktan sonra hazırlanan modellerin üzerine gece plakları hazırlanıyor ve hastalara teslim ediliyor.

Kaslar artık buna uyum sağlıyor. Hastalar normalde dişlerini çok güzel kapatırken diş plağı kullanımıyla ağız tam kapanmıyor, dişler arasında mesafe oluşuyor, kaslar gevşiyor, çene 5-10 milimetre geriye gitmeye başlıyor. Ondan sonra kronik ağrılara yönelik de bir takım kas gevşeticileri kullanmalarını öneriliyor.

HER NİMETİN BİR KÜLFETİ VAR, DER GİBİ

Bir süre sonra problemin azalıyor. Ama bu yine bir şekilde stresle, problemle öğrencilerin ders dönemleriyle erkeklerin iş problemleri yüzünden nüksedebiliyor.

Hasta bunu bilmiyor tabii. 'Bunu kullandım dişlerim kötü hale geldi' diyor. Belki kas gevşetici, belki uygulanacak birtakım apareylerle, ortodontik tedaviyle giderilebilecek sorun kötü bir aşamaya gelmiş oluyor.