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Diş çürümesini engelleyen pratik bilgiler

Ağız ve diş bakımını düzenli yaparak çürük oluşumunu engelleyin. Dt. Selma Kurtoğlu, ağız ve diş sağlığı hakkında önemli önerilerde bulundu.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:37
Diş çürümesini engelleyen pratik bilgiler

Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Bakırköy Hospitadent Başhekimi Dt. Selma Kurtoğlu, " İhmal edilen küçük bir çürük; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir. Ağız ve dişsağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde diş hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu varken ülkemizde böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte 2 yılda bir diş hekimine gidilmektedir. İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak esastır. " diye konuştu.

AĞIZ VE DİŞ BAKIMINDA ÇÜRÜKLERİ ÖNLEMENİN YÖNTEMLERİ

Sabah ve akşam dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı temizliğini yapmak.

Diş ipi diş temizliğini tamamlayan bir işlemdir. Dişler ne kadar iyi fırçalansa da ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir. Yapılan istatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi %66 iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

Dengeli beslenme ağız ve diş sağlığı açısından  önemli

Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli her türlü protein vitamin , mineral ,karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir.

Fındık, ceviz gibi sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.

Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.

Şeker, çikolata lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.

Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir.

Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Asitli içecekler yerine doğal meyve suları veya maden suları tercih edilmelidir.

Düzenli diş hekimine giderek ,belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapılmalıdır.

Çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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