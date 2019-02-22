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Diş çürükleri ölümcül olabiliyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 10:48
Diş çürükleri ölümcül olabiliyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi.


Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanıyor. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" dedi.


“Çürükteki enfeksiyon kalbe yerleşip çoğalıyor”


Diş Hekimi Kazak, diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade etti.


Ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve diş eti hastalıklarının önlenmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Kazak şunları söyledi:


"Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik verilmektedir. Ancak elbetteki en ideali, ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve dişeti hastalıklarının önlenmesidir. Bu nedenle endokardit riski taşıyan (Kalp ameliyatı geçirmiş olsun ya da olmasın) doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara ve kalp kapak hastalığı bulunan (özellikle de yapay kalp kapağı takılan) erişkinlere ağız ve diş bakımının kalp sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır."

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:48
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