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Diş çıkaran bebeklerde bu belirtiler oluyor

Bebeklerde ilk diş genellikle 7. ay ortalarında belirir. Ancak bazen üçüncü ayda erkenden ortaya çıkarken, bazen de on ikinci ay, hatta sonrasına sarkabilir.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:10
Diş çıkaran bebeklerde bu belirtiler oluyor

Dişlerin çıkışı genellikle ırsî düzene uyar. Yani sizin veya eşinizin dişleri erkenden çıkmışsa bebeğinizde de aynı şekilde olması büyük ihtimaldir.

Diş çıkarma belirtileri dişlerin kendisinden iki-üç ay önce ortaya çıkabilir. Bu çocuktan çocuğa değişir ve aslında bunların neler oldukları ve ne kadar ağrı verdikleri konusundaki görüşler de doktordan doktora değişmektedir.

Ancak genellikle diş çıkaran bir bebeğin şu tecrübeleri yaşayabileceği kabul edilmektedir:

Salya Akıtmak: Birçok bebek iki buçuk-üç aylıktan başlayarak salya akıtır. Diş çıkarma bunu bazı bebeklerde diğerlerine göre daha çok arttırmaktadır.

Çene veya yüzde kızarıklık: Bol salya akıtan bir bebekte, çenede ve ağız çevresinde sürekli salya temasının yaptığı tahrişe bağlı olarak deride kızarıklık ya da çatlaklar oluşabilir. Gün boyunca periyodik olarak salyayı nazikçe silmelisiniz. Bebeğiniz uyurken akan salyayı emmesi için de yatak çarşafının altına bir havlu koyun. Deride kuruma belirdiğinde yumuşak bir deri kremi ile o bölgeyi sürekli nemli tutun.

Hafif öksürük: Aşırı salya bebeğin zaman zaman tıkanmasına ve öksürmesine yol açabilir. Bebeğiniz soğuk algınlığı, nezle ya da allerji belirtileri göstermiyorsa bunda endişelenecek bir durum yoktur.

Isırma: Bu durumda bir ısırık düşmanlık belirtisi değildir. Diş çıkaran bir bebek eline geçen her şeyi ağzına sokarak dişetlerini rahatlatmaya çalışır.

Ağrı: Çıkmakta olan bir dişin baskısı altında dişetinde bazı bebeklerde dayanılmaz ağrılar olurken bazılarında hiç olmayabilir.

Huzursuzluk: Dişin dişetine baskısı arttıkça ve keskin diş yüzeye yaklaştıkça bebeğin dişetindeki ağrı sürekli bir hal alabilir ve sıkıntılı olabilir. Bu huzursuzluk bazan haftalar boyu sürebilir.

Beslenmeyi reddetme: Diş çıkarmakta olan bir bebek beslenmeyi reddedebilir. Endişelenmeyin. Bebeğiniz sıvı gıdalardan da gerekli besinleri alır. Diş çıktıktan sonra iştahı yerine gelir.

İshal: Bunun diş çıkarma ile olan ilgisi çok şüphelidir. Diş çıkardığı dönemde bebeğinizin dışkısının sulu olabileceğini bilin, ama iki dışkılamadan daha uzun süren ishali mutlaka doktorunuza bildirin.

Ateş: Dişetlerindeki şişme sebebiyle 38 C°'nin altındaki bir ateş, diş çıkarmaya eşlik edebilir. İki günde azalmazsa doktorunuza haber verin.

Uykusuzluk: Gece boyunca deliksiz uyuyan bebekler bile diş çıkarırken gece uyanmaya başlayabilir. Hemen onu beslemeye çalışmayın. Bunun yerine kendi kendine tekrar uyumasını sağlayın.

Dişeti kanaması: Bazan çıkan bir diş dişetinde kanamaya sebep olabilir. Mavimtrak bir leke olur. Endişelenmeyin. Kendiliğinden düzelirler. Soğuk kompres acıyı azaltıp iyileşmeyi hızlandırabilir.

Kulak çekiştirme, yanak kaşıma: Dişetlerindeki ağrı sinir yolları boyunca kulak ve yanağa yansıyabilir. Bebeklerin kulak enfeksiyonu olduğunda da kulaklarını çekiştirdiklerini unutmamak gerekir. Bebeğiniz diş çıkarsa bile kulak enfeksiyonundan kuşkulanıyorsanız doktorunuza danışın.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:10
  1. Ağrı
  2. diş çıkaran bebek
  3. diş çıkarma belirtileri

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