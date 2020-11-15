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Sağlık Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri
Sağlık

Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri

Hemen hemen herkeste görülebilen diş apsesi, farklı nedenlerden ötürü diş kökünde biriken enfeksiyonlu hücrelerin neden olduğu bir rahatsızlıktır. Peki diş apsesi neden olur? Diş apsesi nasıl geçer? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-15 03:19:00 -
Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri

Yeterli miktarda temizlenmeyen diş köklerinde biriken enfeksiyonlu hücrelerin yol açtığı rahatsızlığa diş apsesi denir. Dişin kökünden farklı yönlere doğru yayılabilen bu rahatsızlık, şiddetli ağrılara yol açabilmektedir. Uzmanlar, diş apsesinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini, tedavi edilmezse ciddi hastalıklara zemin hazırlayabileceğini söyler.

Peki diş apsesinin belirtileri nelerdir? Kaç çeşit diş apsesi vardır? İşte diş apsesi ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Diş apsesi belirtileri nelerdir?

- Diş etinden çeneye, çeneden kulağa vuran şiddetli ağrılar
- Ani ateşlenme
- Yüzde ve kulak altında şişlikler
- Yemek yemekte güçlük çekme
- Ağız kokusu
- Tad bozukluğu
- Sıcack ve soğuk yiyecek veya içeceklere karşı hassasiyet

Kaç çeşit diş apsesi vardır?

3 çeşit diş apsesi vardır. Bunlar; diş kökünün en ucunda görülen periapikal, diş etinde görülen periodontal ve dış ette ortaya çıkan diş eti apsesidir.

Diş apsesi kaç günde geçer?

Düzenli ağız ve diş bakımı yapıldığı takdirde diş apsesi, ortalama 1 hafta içerisinde geçmektedir. Doktor, apseye neden olan enfeksiyonun şiddetini azaltmak için ilaç tedavisi uygulayabilir.

Diş apsesine doğal çözümler

- Karanfil çiğnenerek ağız içerisindeki enfeksiyonlu hücreler azaltılabilir.
- Apsenin çıktığı yanağa buz koyulabilir. Bu yöntem, diş apsesinin ağrısını dindirmektedir.
- Elma suyu, içerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde dişlerdeki mikrobu temizler.
- Sarımsak da diş apsesinin şiddetini azaltmada oldukça etkilidir.
- Karbonatlı su gargarası da önerilebilir. Karbonatlı su, hem diş apsesine hem de diş apsesinin neden olduğu etkilere karşı etkilidir.

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