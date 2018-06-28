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Diş apsesi hakkında bilinmesi gerekenler

Geceleri uykumuzdan uyandıran ve acılar içinde günler geçirmemize neden olan diş ağrısında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar mevcuttur.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:00
Diş apsesi hakkında bilinmesi gerekenler

DİŞ APSE BELİRTİLERİ

Apse ilk olarak ağızda oluşan şişlik, kızarıklık ve kimi zaman dayanılması mümkün olmayan ağrı ile kendini gösterir. Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir diş hekimine giderek tıbbi bir müdahale alınmalıdır. Çünkü bir diş hekimi tarafından tedavi edilmediği takdirde, bu iltihap derin dokulara ilerleyerek, çevre dokulara ve çene kemiğine doğru yayılır. Bu durum şiddetli ağrı ile birlikte, yutkunma ve solunumda güçlük oluşturur ve çene altı lenf bezlerinin büyümesine ve halsizliğe neden olur. Bununla birlikte ihmal edilen apseli diş, diş kaybının yanı sıra, kişinin kan tablosundaki değerlerin değişmesine de etki ederek telafisi mümkün olmayan sistematik rahatsızlıklara; kalp damarında, karaciğerler de, böbreklerde ciddi fonksiyon bozukluklarına da yol açabilir.

DİŞ APSE TEDAVİSİ

Apse tedavisinde dikkat edilmesi gereken 2 önemli husus vardır.

Birincisi; apseli dişe kişinin kendisinin değil, hekimin müdahale etmesidir. Çünkü diş hekimi iltihap oluşturan etkeni tespit ettikten sonra gerekli müdahaleyi yapacaktır. Kişinin apseli dişe yanlış müdahalesi (apseyi patlatması) aleyhine sonuçlar vermekle birlikte, ileri ki zamanlarda iltihabın tekrar nüksetmesine neden olacaktır.

İkinci önemli husus ise; kişinin kulaktan dolma bilgilerle yaptığı ilaç tedavisidir. Kişinin miktarını ve dozajını bilmeden ve hekime danışmadan yapacağı ilaç tedavisi kişiye sadece zarar getirecektir. Bu nedenle mutlaka hekim kontrolünde düzenlenen reçete dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:00
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