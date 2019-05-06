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Diş ağrısı neden olur? Hangi durumlarda diş çekilir?

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, Diş ağrısında öncelikli yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:32
Diş ağrısı neden olur? Hangi durumlarda diş çekilir?

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, Diş ağrısında öncelikli yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.


Öncelikle ağrının sebebinin saptanması gerektiğini dile getiren Diş Hekimi Zafer Kazak, “Ağrı, çürük, iki diş arasına sıkışan gıdanın yapmış olduğu basınç, diş eti hastalıkları, dişte oluşmuş çatlaklar, diş eti çekilmesiyle açığa çıkan kök yüzeyi, minede meydana gelen aşınmalar ve hatta sinüzit gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir. Ancak, diş ağrısının en sık karşılaşılan nedeni yetersiz ağız hijyeni varlığında gelişen derin diş çürükleridir." diye konuştu.


Başlangıçta ağrının hafif gelebileceğini anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Dişin en dış katmanı olan minede sinir yoktur bu nedenle dış uyaranlardan rahatsız olmayız ancak içteki dokulara doğru ilerledikçe his artar. Çürüğe neden olan çok sayıda mikroorganizma, çürüğün ilerlemesiyle birlikte dişin içerisinde bulunan sinirlere ulaşabilir. Başlangıçta hafif olan ağrılar çürük ilerledikçe giderek şiddetlenir. Ağrı farklı şekillerde oluşabilir. Soğuk ve sıcak uyaranlara karşı gelişen şiddetli ve uzun süreli ağrı, çiğneme esnasında baskıyla oluşan ağrı veya kendiliğinden başlayıp uzun süre devam eden ağrı görülebilir” şeklinde konuştu.


Diş Hekimi Zafer Kazak, gece başlayan şiddetli diş ağrısının sebebinin ileri derecede çürümüş bir dişin iltihaplanmaya başlamasından olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu iltihabi durum diş içindeki sinir-damar paketinde baskı oluşmasına ve özellikle gece uykudan uyandıracak şiddette zonklayıcı tarzda ağrıya sebep olur. Diş ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir.Halk arasında uygulanan karanfil, sarımsak, alkol, aspirin vb. yöntemler işe yaramamakta hatta diş ve çevresindeki dokulara zarar verdiği için tavsiye edilmemektedir.”

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:32
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