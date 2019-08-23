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Diş ağrısı hangi hastalıkların habercisi

Diş ağrısı neden olur? Her bir dişin vücutta bir organa denk geldiğini biliyor muydunuz? Dişler ağrıdığında hangi organlar için sinyal veriyor olabilir?

23 Ağustos 2019 Cuma 09:05
Diş ağrısı hangi hastalıkların habercisi

Vücudumuzda olan bitenlerin sinyalleri dişlerimiz tarafından veriliyor. Çin tıbbına göre akupunktur ve dişlerin sağlığı, iç organlarla ilişkilendiriliyor. Dişlerde oluşan bütün çürük ve hasarlar o organın hasta olduğu anlamına gelmez. Oradaki köklerle bağlantı kurularak gönderilen ağrı sinyallerinin anlamlarına bakılır.

Köpek dişleriniz; karaciğer ve safra kesesinde oluşabilecek hastalıkların habercisidir. Kronik ağrı ya da iltihaplanma belirtileri olabilir.

Üst ve alt ön dişlerinizde ağrı hissederseniz; böbrek iltihabı, messane iltihabı veya orta kulak iltihabınız olabilir.

Ön iki dişin yanlarında bulunan (alt-üst) dişlerdeki ağrı; prostatbezi iltihabı ya da bademcik iltihabı olabileceğinin göstergesidir.

Büyük azı dişlerinde ağrı; anemi gastrik ülser gibi problemlerin belirtisi olabilir.

Bilgelik dişlerinde ağrı; kalp hastalıklarının habercisi olabilir.

Bir ağrıyla karşılaştığınızda en kısa sürede doktorunuza başvurmalı ve ihmal etmemelisiniz. Vücutta hissettiğiniz her bir ağrının karşılığı vardır. Bu sessiz çığlıklara ağrı kesici ilaç içerek karşılık vermek yerine, sorunun kaynağını bulmaya çalışın.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:05
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