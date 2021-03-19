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Spor Dirk Kuyt, Advocaat'ın yardımcısı oldu
Spor

Dirk Kuyt, Advocaat'ın yardımcısı oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, 2016-17 sezonunda Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu. Advocaat, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:32:00 -
Dirk Kuyt, Advocaat'ın yardımcısı oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu. Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcılığına getirdi.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Steven Gerrard'ın Liverpool'un başına geçeceği iddialarıyla ilgili konuşmuştu. Kuyt, "Gerrard bu kulübün evladı ve tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Umarım teknik adam olarak da Liverpool'da benzer başarıları yaşamaya devam eder. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim. Prensip olarak kendimi teknik direktör olarak hazırlıyorum ama bazı istisnalar her zaman vardır ve bu, kesinlikle o istisnalardan biri olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

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