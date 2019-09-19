Diriliş'in yapımcısından rekor kıracak film! "Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı..."
5 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı olan Mehmet Bozdağ, yeni filmiyle sevenleri karşısına çıkıyor. Hem savaş sahneleriyle hemde konusuyla gişede büyük bir başarı elde etmesi beklenen "Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı" filminin oyuncu kadrosu belli oldu.19 Eylül 2019 Perşembe 13:39
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısından dev prodüksiyonlu film geliyor. Oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi̇oğlu, Eren Vurdem, Levent Özdi̇lek, Ebru Özkan gibi önemli isimlerin yer aldığı Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı filminin konusu belli oldu. Osmanlı Akıncıları, televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir proje sinemaya taşınıyor. Peki Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte yeni film hakkında merak edilenler...
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Emre Kıvılcım
Ece Çeşmi̇oğlu
Eren Vurdem
Levent Özdi̇lek
Ebru Özkan
Selda Alkor
Serdar Gökhan
Seray Kaya
Cemal Hünal
Ogün Kaptanoğlu
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN KONUSU
Osmanlı Akıncıları, televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşınıyor.
Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.
Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in Akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.
YORUM YAZ