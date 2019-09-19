Diriliş'in yapımcısından rekor kıracak film! "Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı..."

Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısından dev prodüksiyonlu film geliyor. Oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi̇oğlu, Eren Vurdem, Levent Özdi̇lek, Ebru Özkan gibi önemli isimlerin yer aldığı Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı filminin konusu belli oldu. Osmanlı Akıncıları, televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir proje sinemaya taşınıyor. Peki Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte yeni film hakkında merak edilenler...

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Emre Kıvılcım

Ece Çeşmi̇oğlu

Eren Vurdem

Levent Özdi̇lek

Ebru Özkan

Selda Alkor

Serdar Gökhan

Seray Kaya

Cemal Hünal

Ogün Kaptanoğlu



TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN KONUSU

Osmanlı Akıncıları, televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşınıyor.

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in Akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.