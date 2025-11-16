Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendiler... Katil korktu!

Tel Aviv basınına bir dizi konu hakkında konuşan katil İsrail’in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’yi doğrudan hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Chikli, Türkiye’nin bölgesel güç dengelerini tehdit ettiğini belirterek, “Türkiye bugün İsrail Devletine en ciddi tehdittir” dedi.

SÜRGÜN CEPHE İDDİALARI

Chikli, Türkiye’nin Suriye’de İsrail’e karşı cephe kurduğunu öne sürerek, Erdoğan ve Fidan’ın saldırgan ve agresif bir dış politika yürüttüğünü savundu. Bakan, “Suriye’nin kuzeyinde üsler kuruyorlar, oklarını Kudüs ve diğer bölgelere çevirdiklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ İZOLE ETME ÇAĞRISI

Türkiye’ye karşı sert önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Chikli, Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve Doğu Akdeniz ekseninde ekonomik ve diplomatik işbirliğinin artırılmasını önerdi.

ABD ÜZERİNDEN BASKI VE NATO İMASI

Chikli, Türkiye’ye baskının ABD kanalıyla artırılması gerektiğini belirterek, “Müslüman Kardeşler propagandası yapan bir ülke, müttefik olamaz ve NATO’da yer alamaz” dedi.

F-35 TESLİMATI İSRAİL’DE PANİK YARATTI

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, Tel Aviv yönetimi Ankara’ya F-35 teslimatı ihtimalinden endişe duyuyor. Netanyahu’nun kapalı oturumda ABD’ye tepki gösterdiği ve böyle bir adım atılması halinde İsrail’in şiddetle karşı çıkacağını ilettiği öne sürüldü.