Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! dilendiler Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendi

Türkiye’de yasakların kalkış sürecinin perde arkası konuşuluyor!

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

Nereden nereye! Türkiye, Portekiz’e askeri gemi yapıyor

İddianamede perde aralandı! Örgütün kilit isimleri tek tek deşifre edildi

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Filistin destekçisi o ülke 28 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Filistin destekçisi o ülke 28 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Filistin'e yaptığı destekle başta Türkiye olmak üzere tüm müslüman coğrafyasının sempati duyduğu Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 24 puanla lider tamamlayarak 1998 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun son maçında deplasmanda İtalya'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Karşılaşmada Erling Haaland 2, Antonio Nusa ve Jorgen Larsen 1'er gol atarak Norveç'e galibiyeti getirirken, İtalya'nın tek golü Francesco Esposito'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Norveç, 1998 yılından beri süren turnuva hasretine son verdi.

Haaland'dan elemelerde 16 gol

Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 8 maçın hepsinde gol sevinci yaşarken, toplamda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki golcü; Moldova'ya 6, İsrail'e 4, İtalya ve Estonya'ya ise 3'er gol kaydetti.

İşte Norveç soğuğunda bile faturaları düşüren sır!

İşte Norveç soğuğunda bile faturaları düşüren sır!

Norveç'ten GKRY kararı: Silah ambargosu kaldırıldı

Norveç'ten GKRY kararı: Silah ambargosu kaldırıldı

Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!

Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
