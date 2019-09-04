Diriliş Osman'ın kadrosu belli oldu! İşte o sürpriz isimler

Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı Eylül ayının gelmesi ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman’ın fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1’in sevilen dizisinin devamı olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Bu durum Diriliş izleyicilerini daha da meraklandırdı.

Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Diriliş Osman için heyecan dorukta. Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı ve yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonu olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizide Burak Özçivit’in yer alması dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Eylül ayının gelmesi ile beraber yeni bölümler için geri sayım başladı. İşte detaylar..

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı Eylül ayının gelmesi ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman’ın fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1’in sevilen dizisinin devamı olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Bu durum Diriliş izleyicilerini daha da meraklandırdı.

Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Diriliş Osman için heyecan dorukta. Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı ve yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonu olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizide Burak Özçivit’in yer alması dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Eylül ayının gelmesi ile beraber yeni bölümler için geri sayım başladı. İşte detaylar..

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

Dizide yer alacak oyuncular

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez