Diriliş Osman'da hazırlıklar sürüyor!
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak olan Diriliş Osman'da rol alacak Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor.18 Mart 2019 Pazartesi 22:10
TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı.
Özçivit, rolü için elinden gelen gayreti gösteriyor.
Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı
Yeni sezonda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarihve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.
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