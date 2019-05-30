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Diriliş Osman'da büyük sürpriz!

Reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından dizi önümüzdeki dönemde Diriliş Osman olarak ekranlarda yer alacak. Beş sezondur izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu belli oldu mu?İşte tüm bu sorunların cevapları haberimizde...

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:08
Diriliş Osman'da büyük sürpriz!

Diriliş Osman önümüzdeki sezon bomba gibi geliyor. Dönem dizisi olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman oyuncu kadrosu ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstleneceği senaristliğini ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi başlangıç tarihi ise izleyici tarafından büyük merak konusu oldu.

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

 

Diriliş Osman

Diriliş Osman hangi kanalda olacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak.

Diriliş Osman'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun (Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıracak kişi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ancak henüz netlik kazanmadı)

Gündüz

Savcı

Osman Gazi'nin çocukları;

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey

Ertuğrul ve Osman

Turgut Alp diziden ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Öte yandan gerçek tarihte yer alan bilgilere göre Turgut Alp'in (Cengiz Coşkun) devam edeceği de konuşuluyor.

Yapımcıdan Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. son bölümü ile izleyici karşısına çıkmasının ardından gözler dizinin yeni sezonuna çevrildi.

Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Burak Özçivit de sosyal medya hesabında “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:08
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