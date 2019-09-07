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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu | Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olurken; dizide Burak Özçivit'in partnerliğini yapacak isim Aslıhan karalar oldu. Peki, Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Karalar daha önce hangi yapımlarda boy gösterdi? İşte detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:59
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu | Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olurken; dizide Burak Özçivit'in partnerliğini yapacak isim Aslıhan karalar oldu. Peki, Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Karalar daha önce hangi yapımlarda boy gösterdi? İşte detaylar...

Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek. Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya da başladı.

Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:59
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