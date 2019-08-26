Diriliş Osman'a transfer! O da katıldı

Diriliş Osman için vatandaşların meraklı bekliyişi devam ediyor. Diriliş Osman dizisinin yayınlanmasına az bir süre kala dizide boy gösterecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde olacak olan ve atv ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman'a uzun süredir ekranlardan uzak durun bir isim dahil oluyor. İşte Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu...

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek olan Diriliş Osman bu sezon atv ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit yer alacak. Diriliş Osman dizisinin Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Diziye katılacak bazı isimler bir süre önce belli olmuştu. Diriliş Osman dizisinde oynayacak isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Diriliş Osman'ın bomba transferi.

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'a Saruhan Hünel dahil olacak. Çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan dizide Saruhan Hünel, Burak Özçivit'in karşısında bir rol canlandıracak.