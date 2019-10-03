Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Belli oldu Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman'ın bu ayın ortasında başlaması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul'u severek izleyenler şimdi heyecanla Diriliş Osman'ı bekliyor. Dizinin henüz başlamaması nedeniyle takipçiler projenin ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar... Diriliş Osman... Son günlerin en popüler dizisi halinde... Dizinin yeni sezonunun hala başlamaması nedeniyle beklentiler çoğalırken "Diriliş Osman ne zaman başlayacak?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor. Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Burak Özçivit'in partneri kim? Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor. Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

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