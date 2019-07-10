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Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'u kim canlandıracak?

Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in ardından Malhun Hatun sosyal medyanın araştırdığı isim oldu. Google'de en çok aranan Malhun Hatun kimdir? başlığı dikkat çekti. Peki Diriliş Osman'daki Malhun Hatun kimdir? Diriliş Osman'ın yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ dizinin yakında ekranlara geleceğini açıklamıştı. Diriliş Osman'ı canlandıracak olan Burak Özçivit'ten sonra Malhun Hatun da gündem oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ATV'de yayınlanacak. Peki Malhun Hatun kimdir?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'u kim canlandıracak?

Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in ardından Malhun Hatun sosyal medyanın araştırdığı isim oldu. Google'de en çok aranan Malhun Hatun kimdir? başlığı dikkat çekti. Peki Diriliş Osman'daki Malhun Hatun kimdir? Diriliş Osman'ın yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ dizinin yakında ekranlara geleceğini açıklamıştı. Diriliş Osman'ı canlandıracak olan Burak Özçivit'ten sonra Malhun Hatun da gündem oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ATV'de yayınlanacak. Peki Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hatun'u kim canlandıracak?

Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve merakla beklenen Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği haberi dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ verdi.

Tarihte Malhun Hatun kimdir?

Diriliş Osman dizisinde Malhun Hatun Osman Gazi'nin eşidir. Malhun Hatun 1280 yılında Osman Gazi ile evlendi. Osman Bey'in bu evliliği, tamamıyla stratejik bir evliliktir. Çünkü Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri Ömer Abdülaziz beydir. Osman Bey bu evliliği yaparak Anadolu da en etkin beylik olma yolunda en büyük olma yolunda büyük bir adım atmıştır.

Bilindiği üzere Moğolların Selçuklu Devleti ile yaptığı savaş da ikiye ayrılmış. Anadolu da bulunan kısımda Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Osman Bey de Anadolu'da bulunan Selçuklu Devleti'ni de arkasına alıp, en büyük beylik olma yolunda ilk adımı, vezirin kızını alarak gerçekleştirdi.

Osman Gazi'nin ilk eşi hayattayken, daha evliliğinden 9 sene geçmesine rağmen, yine bir stratejik evlilik yaparak Kayı beyliğini daha da ileri seviyelere taşıdı. Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun'dan olma Orhan adında bir evladı vardır.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
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