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Diriliş Osman Gazi dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul için final zamanı... Çok yakında final yapacak olan dizi yeni bir dönem ile izleyici karşısına çıkacak. Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. bölümüyle final yapacak. Dizi "Osman Gazi" ismiyle devam edecek. Peki Osman Gazi dizisinin oyuncuları kimler olacak?

22 Mart 2019 Cuma 16:50
Diriliş Osman Gazi dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul için final zamanı... Çok yakında final yapacak olan dizi yeni bir dönem ile izleyici karşısına çıkacak. Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. bölümüyle final yapacak. Dizi "Osman Gazi" ismiyle devam edecek. Peki Osman Gazi dizisinin oyuncuları kimler olacak?

Osman Gazi dizisinin oyuncuları kimler olacak?

Burak Özçivit (Osman Bey rolüyle);

Yakışıklı oyuncu 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eski manken olan Özçivit mankenliği bırakıp oyunculuğa adım atmıştır. Eşi'de kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evden ile Haziran 2017'de dünya evine girmiştir. En son rol aldığı Kara Sevda dizisinde büyük bir çıkış yakalayan Özçivit dizide Kemal karakterie hayat vermişti. Ayrıca Çalıkuşui Muhteşem Yüzyıl, baba Ocağı, Küçük Sırlar gibi dizilerde de yer almıştır.

Osman Gazi Dizisi Konusu

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde Ertuğrul'un ölümünden sonra Osmangazi gelecek ve Osmangazi'nin hayatı anlatılacak. Dizinin konusuyla ilgili elde ettiğimiz bilgi şuan için bu kadar. Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:50
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