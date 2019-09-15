3 kıtaya asırlarca adaletle hükmeden Düvel-i Muazzama'nın kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman’ın başlama tarihi için araştırmalar devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit’in paylaşacağı Diriliş Osman’ın Atv ekranlarında yayınlanacağı ortaya çıkmıştı. Tarihi dizinin oyuncu kadrosu sır gibi saklanıyor. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, pek çok dizi macerasına kaldığı yerden devam ederken; yeni dizilerde kanal akışlarındaki yerini aldı. Akıbeti merak edilen dizilerden biri ise Diriliş Osman oldu. 29 Mayıs Çarşamba günü final yapan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devam niteliğinde olan Diriliş Osman, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman Gazi’ni hayatını anlatacak. Dizide Osman Gazi karakterine Burak Özçivit hayat verecek.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman'ın yayın tarihi için henüz bir açıklamada bulunmadı ancak Diriliş Ertuğrul'un bir önceki sezonları baz alındığında dizinin ekim sonu-kasımın ilk haftası gibi başlaması bekleniyor. Tarihi dizi platonun ve detaylı çekimlerin uzun zaman alması nedeniyle diğer dizilere oranla daha geç yayınlanıyor