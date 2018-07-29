0553 313 94 23

Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus papaz Brunson için dua edildi

FETÖ üyesi olmaktan yargılanırken geçtiğimiz günlerde ev hapsi şartıyla serbest kalan ABD'li papaz Brunson için görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nde dua edildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 18:58
Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus papaz Brunson için dua edildi

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, sabah saatlerinde eşinin tutuklanmadan önce görev yaptığı Diriliş Kilisesi'ne geldi.

BRUNSON İÇİN DUA

Pazar günleri 11.30 ile 13.30 arasında yapılan ibadete katılan Norine Brunson, yaklaşık 4 saat kilisede kaldı. Norine Brunson ve Diriliş Kilisesi'nde ibadete katılanlar rahip Andrew Craig Brunson için dua etti. İbadette Türkiye için de iyi dileklerde bulunuldu. Görüntü alınmasını istemeyen Norine Brunson, saat 15.30 sıralarında kiliseden ayrıldı. Brunson, alışveriş yaptıktan sonra Alsancak'taki evine döndü.

DAVA SÜRECİ

FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya bakan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınması kararı verdi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden alınarak, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'a elektronik kelepçe de takıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 18:58
  1. Kilis
  2. İzmir
  3. abd
  4. andrew craig brunson
  5. norine brunson
  6. diriliş kilisesi
  7. izmir
  8. alsancak

YORUM YAZ

  • ZOMBİZOMBİ17 dk önce
    )))) 1950 DEN BERİ ÜLKEMİZ AMERİKAN SÖMÜRGESİDİR.. TABİKİ BU PAPAZI VERECEKLER.. DİĞERLERİNİ VERMEDİLERMİ ))) EY BENİM ZAVALLI HALKIM...
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    EĞER HÜKÜMET KARARLI VE DÜRÜST İSE INCIRLIKTEKİ ŞER ÜSSÜNÜ KAPATIR Y..K AMERIKALILARI KOVAR
  • muhjaiddinmuhjaiddin53 dk önce
    MİT dün moğolistan da bir fetöcüyü kaçırmayı çalışmış başaramamış yakalanmışlar haber yapacaksanız böyle şeyleri haber yapın....
  • HanzoHanzo37 dk önce
    Bu terrörist papazı ibreti alem için salandırmak gerek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
  1. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
  2. Sel felaketinin ardından Sudan için..
  3. Başkan yeni transferleri açıkladı
  4. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
  5. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
  6. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
  7. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
  8. Un çorbası nasıl yapılır?
  9. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
  10. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
  11. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
  12. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
  13. Krampa dikkat!
  14. Mutlu evlilik için yapılması gerekenler
  15. Japon yazardan şoke eden açıklama!..
  16. Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus..
  17. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
  18. Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti
  19. Terör örgütüne üst düzey darbe
  20. Doğru yürüyüş için püf noktaları
Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...