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Medya Diriliş Ertuğrul'un yıldızı koronaya yakalandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı koronaya yakalandı

Diriliş Ertuğrul dizisinde "Sultan Alaaddin" karakterini oynayan ünlü oyuncu Burak Hakkı, koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 19:23:00 -
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı koronaya yakalandı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Burak Hakkı'dan üzen bir haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Hakkı, karantinaya girdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde "Sultan Alaaddin" karakterini oynayan Burak Hakkı, bir döneme damgasını vuran "Dudaktan Kalbe" dizisi ile ünlenmişti. Hakkı, Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan dizide Aslı Tandoğan, Özge Özder ve Yiğit Özşener ile başrolleri paylaşmıştı.

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