Diriliş Ertuğrul'un yıldızı koronaya yakalandı
Diriliş Ertuğrul dizisinde "Sultan Alaaddin" karakterini oynayan ünlü oyuncu Burak Hakkı, koronavirüse yakalandı.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Burak Hakkı'dan üzen bir haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Hakkı, karantinaya girdi.
Diriliş Ertuğrul dizisinde "Sultan Alaaddin" karakterini oynayan Burak Hakkı, bir döneme damgasını vuran "Dudaktan Kalbe" dizisi ile ünlenmişti. Hakkı, Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan dizide Aslı Tandoğan, Özge Özder ve Yiğit Özşener ile başrolleri paylaşmıştı.