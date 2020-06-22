Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Orada görüntülendi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey için geri döneceği gün için heyecan sürüyor. Kuruluş Osman'a Hazal Hatun'un gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başladı. Diziye Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun katılması heyecanın dozunu artırdı. Tarihte Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'yi kimin canlandıracağı izleyiciler tarafından yanıt bekleyen bir soru olarak merak ediliyor. Son olarak Ertuğrul Gazi'yi usta oyuncu Ediz Hun'un canlandıracağı iddia edildi. İzleyiciler şimdi heyecanla yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

Kuruluş Osman'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin izleyicileri heyecanla Ertuğrul Bey'in geleceği gün bekleniyor. Diziye bu hafta yayınlanan bölümünde Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil olması izleyicide büyük heyecan yarattı. Son olarak Kuruluş Osman'a Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun'un geleceği konuşulmaya başlandı. İzleyiciler şimdi heyecanla yapım şirketinden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, usta oyuncu Ertuğrul Gazi karakterini canlandıracak mı? İşte merak edilenler...

Ediz Hun bilmecesi

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Engin Altan Düzyatan net cevap vermemişti

Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.

Bodrum'a görüntülendi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile Bodrum'da tatile çıktı.

Düzyatan, Cennet Koyu'nda uzun süre su kayağı yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra ise soluğu teknede aldı.

Düzyatan ve eşi, Babalar Günü vesilesiyle babalarıyla görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Engin Altan Düzyatan'ın görüntülerini paylaşan Kuruluş Osman hayranları, 'Diziye gel' çağrılarını yineledi.