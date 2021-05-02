Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bir bomba daha
Bir döneme damga vuran Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Kemal Tekden, yeni projesini kamuoyu ile paylaştı.
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı şirketinin ortağı olan Kemal Tekden, yeni dizisini duyurdu.
Tekden, sosyal medya hesabından paylaştığı set fotoğrafı ile dizinin isminin “Hacı Bayram Veli” olduğunu duyurdu.
Tekden Film’in yapımcılığında çekimleri başlayan dizinin yönetmen koltuğunda ise Kamil Aydın oturuyor.
Kamil Aydın, Kutsal Damacana ve Tılsım Adası gibi filmlerin yanı sıra birçok reklam ve müzik klibinde de yönetmenlik yapmıştı.
Öte yandan Aydın, Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ ile çalıştığı “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminde de yönetmen koltuğuna oturmuştu.