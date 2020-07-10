Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Ayasofya paylaşımı

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul ve başrolü oyunculuğunu Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Ayasofya kararını 'Hayırlı olsun' ifadeleriyle duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetini paylaşan Bozdağ, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ayasofya ile ilgili tweetini retweetledi.

Bakan Berat Albayrak tweetinde, Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerine yer vermişti.