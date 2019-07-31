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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yeni projesini açıkladı. Bozdağ'ın, duyurusu sonrası sosyal medya yıkıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman'ın haricinde yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmetçik: Kut'ül Amare, Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Bozdağ, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan filmini duyurarak binlerce kişiyi heyecanlandırdı.

'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle büyük başarı kazanan Bozdağ Film'in çekeceği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşan Mehmet Bozdağ, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah’tan!" diyerek start verdi.

Çekimler başlıyor

Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sinema sektörü heyecanlı

Tarihi macera türündeki 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi, bu sezon bilet krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sinema sektöründe heyecanla karşılandı.

Ertuğrul veda etti

Peki Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Diriliş Ertuğrul'un finalinde neler oldu? Diriliş Ertuğrul'un veda bölümünde büyük savaş başladı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Ertuğrul Bey, obayı Osman'a emanet ederek veda etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
  1. Aydın
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
  3. Diriliş-Ertuğrul
  4. 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'

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