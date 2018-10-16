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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni projesini açıkladı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti üzerine geldiği Taşkent’te, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin filmini çekmek istediğini açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 21:14
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni projesini açıkladı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti üzerine Taşkent’e geldi.

Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti ile ülkede bulunan Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Özbekistan Kültür Bakanı Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, "Özbekkino"Milli Sinema Ajansı BaşkanıFurkat Zakirov'un da bulunduğu, Uluslararası Basın Kulübü tarafından düzenlenen toplantıda Özbekistan ve Türkiye arasında sinema alanında işbirliği konusunu değerlendirdi.

Celaleddin Harezmşah'ın filmini çekecek

Özbekistan'da sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ, basın toplantısında Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin filmini çekmek istediğini açıkladı. Bozdağ, "Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir. Bu konuda derin araştırmalarım var. Diriliş dizisinin çekmemizin nedeni de Ertuğrul'un yönetiminde adaletin esas alındığıdır. Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası, dünyanın birçok ülkesinden tarihi kahramanlar veya hükümdarların filmini çekme teklifi aldım, ama hepsini reddettim. İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:14
  1. Mehmet Bozdağ
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi

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