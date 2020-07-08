Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, sevincini sosyal medya hesabından duyurdu
İlgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın ikinci evladı dünyaya geldi. Bozdağ, çocuğunun ismini sosyal medya hesabından paylaştı.
İzleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ikinci kez baba oldu.
Bozdağ, sosyal medya hesabından sevincini şu ifadelerle duyurdu:
"Bugün ikinci evladımız Melikşah Bozdağ dünyaya geldi. Can yoldaşım eşim Aslı Zeynep’e bu güzel duyguları yaşatmaya vesile olduğu için teşekkür ederim. Rabbime sonsuz şükürler olsun."