İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine rakip olacağı söylenen Nizam-ı Alem yeni adıyla Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin fragmanı yayınlandı.
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak
Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan bu dizinin fragmanı beğeni yağmuruna tutuldu.
Diriliş Ertuğrul dizisi ile büyük sükse yapan senarist Serdar Özonalan, bomba bir dizi ile geri dönüyor. Önceki adı ile Nizam-ı Alem olarak belirlenen dizi yeni adıyla Uyanış: Büyük Selçuklu olarak açıklandı.
Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan dizinin fragmanı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
TRT'de yakında yayınlanacak olan dizinin fragmanını sizler için paylaştık.
Merakla beklenen dizinin oyuncuları; Buğra Gülsoy, Sevda Erginci, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu olarak belirlendi.