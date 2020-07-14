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Medya

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı, Pakistanlı markanın yüzü oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Halime Sultan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Esra Bilgiç, Pakistan'da ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan QMobile ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:03:00 -
Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı, Pakistanlı markanın yüzü oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Halime Sultan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Esra Bilgiç, Pakistan'da ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan QMobile ile anlaştı.

Pakistan’ın ilk cep telefonu cihazları üreticisi olan QMobile’dan yapılan açıklamada, Bilgiç'in yeni nesil akıllı telefonlarının marka yüzü ve elçisi olduğu bildirildi.

Dünya'nın haberine göre; aylık 1 milyon adedin üzerinde mobil cihaz satan QMobile, Türk oyuncu ile bu rakamı artırmayı planlıyor.

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