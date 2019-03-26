Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 27 Mart yeni bölüm fragmanı

TRT1 ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul nefesleri kesmeye devam ediyor. 140. bölümde Alıncak tarafından tutsak alınan Mergen'i kurtarmak için harekete geçen oba beyi, alplerin baskına geç katılması dolayısıyla sıkıntılı anlar yaşamıştı. Dizi hayranları heyecanın devam ettiği Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanı merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul izleyicileri 27 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte Driliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanı ve detaylar...

Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde neler olacak?

Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen’i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat’ı bulup yeğeni Süleyman’ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak’a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos’a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak’a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak’ı öldürebilecek midir?

Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat’ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos’un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey’in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos’un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141.BÖLÜM FRAGMANI

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