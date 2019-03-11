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Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi dünya çapında büyük ilgi görüyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:28
Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı!

5 sezonunda ekranlarında yerini alan TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan ekonomiye büyük katkı. Önümüzdeki sene Diriliş Osman ile devam edecek olan fenomen dizi 1 milyarı aşkın izlenme sayesinde Körfez ile yapılan e-ihracat rakamları artış gösterdi.

Taleplere yetişemiyorlar...

Girişimci Eyüp Kerem'in ortakları, Selamet Arslan ve Ahmet Arslan ile beraber kurduğu Bazarea, Türkiye'den Arap coğrafyasında bulunan 200 milyon e-ticaret kullanıcısının, Diriliş Ertuğrul'un şapkası, tespihi, yüzükleri ve aksesuarları ile baklava, lokum ve Türk kahvesi talebini karşılamakta zorlanıyor.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul'a büyük ilgi var

Türk ürünlerine en fazla talebin Suudi Arabistan'dan geldiğini aktaran Eyüp Kerem, 32 milyon nüfusa sahip ülkede 10 milyon civarında e-ticaret kullanıcısının bulunduğunu söyledi. Kerem: "Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine müthiş bir ilgi var. Bizim platformumuzda en çok baklava, lokum ilgi görüyor. Özellikle TRT'nin yaptığı dizilerimizin Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit'in lisanslı ürünlerini de satıyoruz web sitemizde ve mobil uygulamamızda. Buna da çok yoğun bir talep var." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:28
  1. TRT 1
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul ihracat
  4. Payitaht Abdülhamit

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