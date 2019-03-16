Diriliş Ertuğrul'da iki flaş ayrılık

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 140.bölüm fragmanı yine heyecan dolu. Son bölümde savaş sahnelerinin bolca olduğu Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. "Biz ne bahadırı bu uğurda şehit verdik. İndi safları sıra dağlar gibi pek tutup tufan gibi onların üstlerine çökme vaktidir" diyen Ertuğrul Bey savaşı başlatıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 140.bölümde neler olacak?

Yeni bölümde ise Moğol Komutanı Alıncak tarafından öldürülecek olan Mergen karakterini canlandıran onu Kurtlar Vadisi Pusu'dan da hatırladığımız Ali Buhara Mete, diziden ayrılacak.

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in yeğeni Selcan Hatun'un oğlu Süleyman karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı. Hain saldırı sonrası Süleyman önce işkence görüyor sonra da öldürülüyor. Süleyman'ın acısı Kayı Obası'na kor gibi düşüyor.

Diriliş Ertuğrul 140. bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 140.bölümü 20 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Yeni bölümde neler olacak? İşte tahminler...

Ertuğrul Zangoş'ta bir numara olduğunu anladı fakat emin olmak istiyor. Zangoç'un açığa çıkmasına az kaldı. Dragos'un sonu yaklaşıyor.

İntikam almak isteyen Ertuğrul Bey Albastı'nın izini sürmeye başlayacak. Obaların içinde birisin olduğunu anladı. Beybolat'ı takip ederken onun Albastı olduğunu anlayacaktır.

İçerideki casusu yakalayan Alıncak şimdi daha dikkatli bir şekilde Ertuğrul'a saldıracaktır. Ertuğrul Mergel'in yakalanmasından dolayı Moğollar'dan haber alması kesilecek. Gündoğdu oğlu Süleyman'ın öldüğünü öğrenince Albastı'dan intikam almak için oraya çıkıp Obaya gelebilir.

"İçimize çöreklenen dışımızı saran bu düşmanlara karşı bizi koruyacak olanda aramızdaki bu ebedi bahadır" diyen Ertuğrul Bey sinsi planlar içinde olan düşmanlarına karşı dik duruşunu gösteriyor.