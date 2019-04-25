Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme! Geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Gündoğdu Bey obaya geri dönüyor.

"Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Düşmanlarını birer birer yok eden Ertuğrul, Osmanlı Devletinin temellerini atmaya başlıyor. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 146.bölümü 1 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? İşte tanıtımı ve öne çıkan gelişmeleri...

Diriliş Ertuğrul 146.bölümde neler olacak?

Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey oba geri dönüyor. Gündoğdu uzun süre sonra tekrar dizede yer alacak. Ertuğrul abisi Gübdoğdu'ya savaş planlarından bahsediyor.

Büyük cenk için geri sayım başladı. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Finale kısa bir süre kala izleyenleri şaşırtacak savaş sahneleri yaşanacak.

Albastı'yı İlbilge sayesinde öldüren Ertuğrul Bey evlilik sözünü yerine getirecek mi? Diriliş Ertuğrul 146.bölüm 2.fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu konuda netlik kazanacak.

Diziye veda etmesi beklenen isimler...

Hayme Ana

Artuk Bey

İlbilge

Albastı

Selcan

Sırma

Ertuğrul Bey

Hafsa

Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle final yapacak.

Erdoğan'dan Diriliş Ertuğrul sözleri

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş sezondur Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran TRT ekranlarının dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'dan övgüyle bahsetti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Erdoğan, "TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde siz de görüyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş Ertuğrul'u anlatıyorlar. Önümüzdeki dönemde tarihimiz ve arşivimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine işaret ediyor" şeklinde konuştu.