Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan! Diziye geri mi dönüyor?

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümlerinden sonra GündoğduBey'in tekrar diziye döneceği iddia edildi. Peki GündoğduBey kimdir? Gerçek tarihte ErtuğrulBey'in yanına tekrar gelmiş midir?

GündoğduBey, SüleymanŞah'ın oğludur. Kendisi büyük olduğu için babasından sonra obanın başına geçmesi düşünülse de Ertuğrul'un çok keskin bir zekaya sahip olması ve cesareti sayesinde liderliği ErtuğrulBey'e kaptırmıştır. SüleymanŞah oğlu Gündoğdu'da hiç şüphesiz yiğit bir bey idi.

Kayı obası bir yandan Anadolu'da kalmak istiyordu. Fakat burada çıkan fikir ayrılıkları iki obayı ayırdı. Gündoğdu ve Sungur TekinBey yaklaşık bin çadır ile doğuya doğru yani ana vatana gitmiş ErtuğrulBey ve kardeş DündarBey ise batıya doğru gitmişlerdir. Nihayetinde Osmanlı devletinin temellerini atan ErtuğrulBey ve obası kocası bir imparatorluk olmuştur.

Gündoğdu ve SungurTekinBey'in hamlesi tarihçiler için büyük bir hata olarak yorumlanmıştır. Nitekim GündoğduBey'in mezarı ve ölümü hakkında hiç bir belge yoktur. Böylelikle tarih sahnesinden sessiz sedasız kaybolmuşlardır.

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Kaan Taşaner diziye dönecek mi?

Peki Diriliş Ertuğrul'da şimdi neler olacak? Bilindiği üzere Moğol zulmüne maruz kalan Gündoğdu obasını Ertuğrul'un yanına göndermiş kendisine alpleriyle dağa çekilmişti. Son bölümde yaşanan vahim bir hadisede oğlu Süleyman'ın ölmesi üzerine Albastı'dan öcünü almak için tekrar diziye dahil olacak.

"Tekrar dönüş yapabilirim"

Bunun en büyük kanıtı ise Kaan Taşaner'in geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gazetelere verdiği demeçte "Bildiğiniz gibi Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılmıştım tekrar dönüş yapabilirim. Şuan tam olarak kesinleşmedi fakat görüşmeler devam ediyor. Bekleyip göreceğiz..." diyerek tekrar diziye dönebileceğinin sinyalini verdi.