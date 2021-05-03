Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından Ak Kız Destanı bombası

Yayınlandığı dönemde seyirciyi ekranlara kilitleyen ve yurt dışında da büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinden sonraKuruluş Osman dizisinin yapımcılığını da üstlenen Mehmet Bozdağ, yeni bir dizi için daha hareket geçti. ATV ekranlarında halen yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman’ın dizisinin yapımcısı Bozdağ’ın Ak Kız Destanı isimli yeni bir dizi için kolları sıvadığı öğrenildi. Yeni sezonda ekranlara gelmesi planlanan dizinin henüz oyuncu kadrosunun netleşmediği ifade ediliyor. Temmuz ayında çekimlerine başlaNması beklenen Ak Kız Destanı dizisinin hikayesinin 9. yüzyılda geçtiği öğrenildi.

Ak Kız Destanı dizisinin konusu ne?

Dizide, Türklerin İslamiyet’e geçmeden önce Orta Asya’da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun hikâyesi konu alınacak.