Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan Yavlak Arslan açıklaması! Gerçeği ilk kez paylaştı
Kuruluş Osman senaristi Mehmet Bozdağ, dizide yer alan Yavlak Arslan karakteriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Yavlak Arslan karakteri ile ilgili gerçekleri ve dizideki vadesinin ne olacağına dair önemli bilgileri verdi.
Kuruluş Osman yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Yavlak Arslan karakterine ilişkin kendisine bazı eleştiriler geldiğini açıkladı.
Osmanlı Hanedanı Youtube kanalına katılan Mehmet Bozdağ, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Mehmet Bozdağ, dizideki dramayı ön plana çıkarmak için tarih çizgisinden sapmadan bazı ufak değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Yavlak Arslan, Çobanoğullarının lideri ve çok önemli bir şahsiyet. Drama kurabilmeniz için farklı alanlarda, farklı şekilde anlatmanız lazım. İlk etapta Yavlak Arslan’ı ben çok farklı göstermeye çalıştım. Kendisinin gerçek hikayesini nasıl bir kişilik olduğunu çok iyi biliyorum. 10 bölüm farklı, 11. bölüm ise farklı gösterdik. Bunu dramada yapmak zorundasınız. Aksi takdirde hikayeyi anlatma şansınız yok. Kemal Tahir, Tarık Buğra bunu bambaşka anlattı. Ben başka anlatıyorm. Her kişinin farklı yoğurt yiyişi var. Kendisine ve hikayesine zarar verecek bir şey yapmadık. Yavlak Arslan kahraman olarak hikayemize devam edecek. Bunu görüp anlamayan sığ kafa ‘Ertuğrul solak için yaygara kopardıysa aynısını yapıyorlar. Tarih bir okuma işidir. Burada sizin zekanız, sanatınız devreye girmek zorunda. Tarihi asla zedelememeye çalışıyoruz. Biz tarihe bağlı kalıyoruz. Mesela kişilerin günlük yaşantısını kimse bilmiyor" dedi.
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