Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...

Yayınlandığı dönem reytingleri altüst eden ve geniş kitlelere ulaşan Diriliş Ertuğrul'un ardından benzer başarı Kuruluş Osman ile de yakalanacağı düşünülüyor.

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Osman, bu sezonki ekibiyle şu ana kadar iyi gidiyor.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında önemli müjdeyi verdi.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra daha sükse oluşturacak Fatih Sultan Mehmet dizisi geliyor.

Mehmet Bozdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize verilen imkan çok önemli. Bir önceki kuşağın yaşadığı sıkıntıları biz yaşamadık. Bereketli bir çağda yaşıyoruz. Yeni yazdığım Fatih Sultan Mehmet dönemiyle alakalı. Nasip olursa ilerleyen süreçte onu da yapmak istiyorum" dedi.