Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman severlere müjde! Kuruluş Orhan'da tarih belli oldu

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizinin oyuncuları ve ekibi, çekimlerin de gerçekleştirdiği Bozdağ Film Platosu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mehmet Bozdağ burada yaptığı konuşmasında, 12 yıldır Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerine imza attıklarını, "Kuruluş Osman" dizisinin 125 ülkede izlendiğini ve milyarlarca kişiye ulaştığını söyledi.

Yeni bir döneme geçmeye hazırlandıklarını ifade eden Bozdağ, "Şimdi 'Kuruluş Orhan' dönemi başlıyor. Altı asır ayakta duran Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Ertuğrul, Osman ile başlayan dönem Orhan dönemine geçişle devam edecek. Orhan Gazi, Ertuğrul ve Osman'ın tabiri caizse surda açmış olduğu gediği büyüterek koca çınarı bir devlete dönüştüren, bu devleti teşkilatlandıran, hikayesini bugünlere taşımasına vesile olan en önemli isim." dedi.

Bozdağ, Orhan Bey ile Osmanlı Beyliği'nin bir devlet olma vasfını kazandığını vurgulayarak, "İlk para basıldı, ilk vezirlik sistemi kuruldu. İlk düzenli orduya geçiş sağlandı. Biz buradan yola çıkarak 12 yıllık hikayemizi bambaşka bir yere taşıma gayesindeyiz. Hem rejide hem oyuncu kadrosunda büyük bir değişime imza attık. Ertuğrul 5 yıl, Osman 6 yıl sürdü. İnşallah Orhan da uzun yıllar sürecek. Kendi adıma hayalini kurduğum bir dünyanın insanlar tarafından sevilmesi ve beğenilmesi ziyadesiyle mutlu ediyor." görüşünü paylaştı.

Orhan Bey döneminin ezberlerini yıktıkları, değiştirmeye çalıştıkları bir süreç olduğunu aktaran Bozdağ, "Çok iyi oyuncu kadroları geldi. Her biri gece gündüz çalıştı ve gerçekten destansı bir işe imza attı." ifadelerini kullandı.

"Kısa dönemde iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Dizide "Orhan Bey" karakteriyle rol alan Mert Yazıcıoğlu, 29 Ekim'de herkesi ekran başına davet ederek, "Zor şartlarda kısa bir dönemde çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaliteyi hiç bozmadan yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz." diye konuştu.

Osman Gazi karakterini canlandıran Cihan Ünal, daha önce rol aldığı yapımları işaret ederek, "Padişahlık alışık olduğum bir şey. Osman bey teklifi gelince hiç yabancılık çekmedim. Zaten 40 seneye yakın bir zaman önce oynamıştım. Değerli arkadaşlardan bize kalan yaşlılık dönemi için teklif gelince memnuniyetle kabul ettim ve hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ezber bozan bir iş oldu"

Dizide Tekfur Saroz karakterine hayat veren Burak Sergen, çok meşakkatli, zor bir yolda nihayete ereceklerini söyleyerek, "Çok güzel, cidden ezber bozan bir iş oldu. Ben de Devlet Tiyatrosu'ndan geldiğim için bu rollere çok alışkınım ama şu anda karşınızda bir Bizanslı olarak duruyorum." dedi.

Dizide Şahinşah Bey karakterini canlandıran Barış Falay, bu dönemin enteresan bir dönem olduğunu belirterek, "Heyecanlıyız, ben de kurum tiyatrosunda yıllarca çalıştım ama çok dönem işi yapmadım. Benim için çok yeni bir şey. Bütün ekip heyecanlı. Heyecan biz çalışırken de işimize yansıdı. Umarım seyir yerine de aşkla ulaşacaktır." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Bülent İşbilen, ekip olarak sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek, "Türk televizyon tarihinde efsane olmuş bir işin, ekibimle birlikte yönetmenliğini almak gerçekten gurur, onur verici. Aynı zamanda da iyi bir iş çıkarmak için ekstra bir sorumluluk getiriyor. Şükür ki şu anda izlediğimiz ve elimizde olan bölüm hepimizin gurur duyacağı çok güzel bir iş oldu." şeklinde konuştu.

"Aynı rüyayı görmekten mutluyum"

Senaristlerden Atilla Engin, 13 yıldır Mehmet Bozdağ ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Onunla birlikte aynı rüyayı görmekten mutluyum. Böyle bir ekiple çalışmaktan mutluyum. İnşallah seyircimiz bol olacak, hedefimize ulaşmış olacağız." dedi.

Dizide Flavius karakterini oynayan Şükrü Özyıldız, başlangıçtan itibaren çok yetkin bir çalışma ve ön hazırlık süreçleri olduğunu vurgulayarak, "Sette de sahneleri çekerken Mehmet Bey, Bülent hocam olsun her şey çok ince eleyip sık dokunuyor ve çok güzel bir iş çıktığını ben görüyorum. Umarım siz de aynı şeyi hissedersiniz. Ben de karşı taraftayım bu projede. Kamera kayıt dediği zaman birbirimize karşı hafif bir kin güdüyor gibi oluyoruz ama kayıt kesildikten sonra çok güzel ortamımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Nilüfer Hatun karakterini oynayan Mahassine Merabet, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Böyle büyük bir projenin parçası olmak çok gurur verici. Çok güzel bir oyuncu kadromuz var, çok büyük bir emek veriliyor. Umarım seyircilerimiz de beğenir." ifadelerini kullandı.

Alaeddin Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Faruk Aran, yeni oyuncu kadrosu ve hikaye ile ezber bozan bir iş çektiklerini, böyle bir işi yapmaktan çok gururlu olduklarını ve kıvanç duyduğunu söyledi.

"Herkes farklı bir hikaye için elinden geleni yaptı"

Cerkutay karakterini oynayan Çağrı Şensoy, 6 yıldır taşıdığı sorumluluğu 7'nci seneye taşıyor olmanın heyecanını yaşadığını kaydederek, "Seyircinin çok seveceğine eminim. Burada çalışan herkes farklı bir hikaye, yeni bir dil, yol bulmak için elinden geleni yaptı. Bunun heyecanını seyirciyle paylaşacak olmak da büyük mutluluk." dedi.

Gonca Hatun rolünü üstlenen Belgin Şimşek, yeni bir hikaye, süreç ve ekiple beraber devam ettiklerini, 3 yıl olmasına rağmen her geldiğinde yeniden heyecanlandığını, bu serüvene şahitlik etmenin keyifli olduğunu anlattı.

Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Bennu Yıldırımlar, ilgiyle izlenen bir dizinin yeni sayfasında yer almaktan dolayı çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Oyuncu arkadaşlarım, çok değerli yönetmenlerimle birlikte ben de yeni bir heyecan içinde olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum." sözlerini kaydetti.

Boran karakterini oynayan Yiğit Uçan da yeni bir döneme geçtiklerini vurgulayarak, "Yeni bir reji dili, anlatım, dünya ve aynı heyecanla bu yola devam etmenin verdiği gururla yürüyoruz. Tüm oyuncu ustalarımız, arkadaşlarımızla yeni bir hikayeye yelken açtık ve gerçekten herkes gecesini gündüzüne katıp tüm bu kısa zamana rağmen elinden gelenin fazlasını yaptı." dedi.

Dizinin çocuk oyuncularından Mert İnce ve Ersen Karagöz, ağabey-kardeş olarak dizide yer aldıklarını, ekipten çok öğrendiklerini ve çok mutlu olduklarını aktardı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokayev, Murat Boncuk, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler de yer alıyor.

Dizinin çekimlerinde 32 kişilik ana ekip dışında oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi de eşlik ederken, dizinin birinci bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu rol aldı.

"Kuruluş Orhan" dizisinin yapım süreci hakkında

Çekimlerin gerçekleştirildiği Bozdağ Film Platosu'nda 5 bin metrekare alanda kurulan Bursa Tekfur Sarayı, giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonu ile döneme uygun olması hedeflenerek yapıldı.

Plato içerisinde 100 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin metrekare alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah da inşa edildi.

Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretilirken, dizide ayrıca 20 bin metrekare alanda Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

Müzisyen Zeynep Alasya'nın 50 farklı temada beste yaparken, oluşturulan besteler farklı orkestralar tarafından seslendirildi.

Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ tarafından 120 ana ekip oyuncular için döneme ait kostümler üretilirken halk, asker gibi rollerdeki oyuncular için toplam bin kostüm üretildi. Başlık ve şapka tasarımcısı Mücella Mert de oyuncular için özel başlıklar üretti.

Dizinin efekt, görüntü ve animasyonların, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın da yer aldığı 9 ülkede hazırlandı.