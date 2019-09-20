0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısından dev proje

5 sezon boyunca yayınlandığı TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni filmiyle sevenleri karşısına çıkıyor. Hem savaş sahneleriyle hemde konusuyla gişede büyük bir başarı elde etmesi beklenen "Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı" filminin oyuncu kadrosu belli oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 10:28
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısından dev proje

Osmanlı Akıncıları, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşınıyor.

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ'a ait 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in

Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçer.

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak'tan alan, zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikayesini anlatan 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı'; unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.

Dünya çapında dev prodüksiyon

Tarihin akışını değiştiren Osmanlı Akıncıları'nın destanını anlatan filmin, Türk sinema tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağı tahmin ediliyor. Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı; hikayesi, oyuncu kadrosu, kostüm ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde tasarlandı.

Film; uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Türkiye ile aynı zamanda Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da da vizyona girecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:28
  1. İstanbul
  2. Osmanlı Akıncıları
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. Mehmet Bozdağ
  5. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
  6. Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı
  7. Fatih Sultan Mehmet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! 'O maç sonrası Abdullah Avcı veya Okan Buruk gider'
    1. Bomba iddia! 'O maç sonrası Abdullah..
    2. İnternet ticaretin merkezine yerleşti
    3. Duygulara tercüman oldu...Bu kişiler..
    4. AK Parti’den dikkat çeken Ahmet..
    5. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    6. “Bilişim teknolojileri KOBİ’ler için..
    7. Akıncı stratejik görev üstlenecek
    8. Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı
    9. Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif..
    10. Kamu personel alımı yapan kurumlar iş..
    11. Perakendede iştah kabartan mesajlar!..
    12. Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
    13. Osmanlı barışını yeniden tesis..
    14. Zonguldak'ta eşek arısının soktuğu..
    15. Gençlerimiz Kanada’ya daha kolay..
    16. ABD 2 diplomatı ülkeden kovdu
    17. Bakan Pakdemirli'den 'Süt zammı'..
    18. Türkiye S-400'lerin kurulum tarihini..
    19. Toplumsal bağışıklık için aşı oranı..
    20. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    21. Türkiye Aile Meclisi'nden yetkililere..
    22. ‘Dostlar’ Akit’te buluştu
    23. Yeni kuşaklar YouTube’a hapsoldu!
    24. Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın..
    25. İmamoğlu'nun görevden aldığı isme,..
    26. BOP tezgâhını Türkiye bozar
    27. Villadan 100 bin liralık hırsızlık..
    28. FETÖ’ye kök söktüren müdür..
    29. Prof. Tarhan'dan aile uyarısı: Bazı..
    30. Patriotları yerden yere vurdu! "İmha..
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı