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Dünya Diriliş Ertuğrul sonrası harekete geçtiler! Pakistan'dan sürpriz Türkiye hamlesi
Dünya

Diriliş Ertuğrul sonrası harekete geçtiler! Pakistan'dan sürpriz Türkiye hamlesi

Kardeş ülke Pakistan, Türkiye’yi dünya genelinde Urduca konuşan halklara tanıtacak olan bomba bir hamleye imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:12:00 -
Diriliş Ertuğrul sonrası harekete geçtiler! Pakistan'dan sürpriz Türkiye hamlesi

Pakistan'da Türkiye’yi dünya genelinde Urduca konuşan halklara tanıtacak "www.turkeyurdu.com" haber sitesinin resmi açılışı yapıldı.

Başkent İslamabad’da düzenlenen törene, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, Senatör Talha Mahmud, Türk ve Pakistanlı iş insanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, bugünün dünyasında imaj oluşturmanın önemli bir mesele olduğuna dikkat çekerek Pakistan’ın "doğru imajı" için çok sayıda Türk medya organının bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda "turkeyurdu" haber sitesinin açılmasının önemli olduğunun altını çizen Yurdakul, Pakistan vatandaşlarına da TRT'nin Urduca yayını bulunduğunu ve Anadolu Ajansının (AA) Pakistan’da temsilciliği olduğunu anımsattı.

Yurdakul, Türkiye ile Pakistan halklarının kelimelere ve cümlelere gerek olmadan da anlaşabileceğini ifade ederek her iki ülkenin vatandaşlarının birbirlerinin dillerini bilmesinin daha iyi olacağını kaydetti.

"Keşmirlilerin hikayesi dünyaya anlatılmalı"

Parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Afridi, Pakistan ve Türk medyasının "Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir’deki" mahkumların ve dul kadınların hikayelerini dünyaya aktarmaları gerektiğini belirtti.

Afridi, Türk medyasının Müslüman gençler üzerindeki Batı medyası etkisini azalttığını dile getirerek bunun inanılmaz olduğunu ve Türk medyasının Müslüman kahramanlara yeni bir ruh aşıladığı değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan’da devlet televizyonu PTV’de Urduca dublajla yayımlanan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" ve "Diriliş Ertuğrul" dizilerine atıfta bulunan Afridi, Pakistan ve Türkiye’nin Müslüman ümmetin yeniden canlanması için mücadele edeceğini, iki ülkenin dostluğunu dünya milletlerine rol model olarak sunacağını söyledi.

Afridi, iki ülke arasında yapılması planlanan "Türki Lala" dizisini hatırlatarak bu girişimi Keşmir Komitesi olarak güçlü şekilde desteklediklerini ifade etti.

"Türkiye'yi 1 milyarlık nüfusa anlatacağız"

"Turkeyurdu" haber sitesinin editörü Asıf Ali Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimin iki ülke halkları arasındaki boşluğu doldurarak köprü vazifesi göreceğini söyledi.

Han, iki ülke arasındaki ilişkilerin kelimelerin ötesinde olduğunu ve kendilerinin de Türk ve Pakistan halklarını daha da yakınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Türkiye’yi dünya genelinde yaklaşık 1 milyara ulaşan Urduca konuşan halklara tanıtmak istediklerini belirten Han, haber sitelerinin sadece Urduca yayın yaptığını ve dijital medyada yer aldıklarını kaydetti.

Törenin sonunda Pakistan’daki Türk iş insanlarından Sefer Türk Turizm Seyahat Acentesi işletmecisi Engin Tokul, Hasene Gıda Limited Şirketi Başkanı Mükremin Karpuzcu ve AA Pakistan Temsilcisi Muhammed Semih Uğurlu, plaketlerini parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Afridi’den aldı.

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